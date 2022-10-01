BİR ÇOK ECZANE VARKEN…

400 binin üzerinde bir nüfusu barındıran Malatya merkezde sadece 5 adet nöbetçi eczane olduğunu biliyor muydunuz? Bir çoğumuz bilmiyoruz belki de. Çünkü sadece acil durumlarda ihtiyacımız olduğundan ve o an sadece hangi eczane olursa olsun ilacı bulma ya da alma derdine düştüğümüzden bu aklımıza dahi gelmiyor değil mi ? merak ediyorum bir nöbetçi eczane nöbetçi olduğu gün kaç reçeteye bakıyor ve ilaç temini ediyor. Hiç merak ettiniz mi bilmiyorum ama bir nöbetçi eczane önündeki kalabalığı ya da kuyruğu görmenizi tavsiye ediyorum. Bir çok alanda çağ atlattığımız bu dönemde dahi eczanelerde aşırı kalabalık ve sıra görmek sanırım pekte iyi olmasa gerek. Kimi zaman bu 5 nöbetçi eczane dağılımı çok iyi yapılırken kimi zaman da vatandaşı çileden çıkartan bir dağılım söz konusu oluyor. Dağılımın yan ısıra bu 5 nöbetçi eczane şehrin hangi fiziki şartlarına bakılarak belirleniyor bu da merak konusu. Bir çok vatandaşın sitemi doğrultusunda dikkatimi çeken bu konuyu köşemde belirterek sorumluların bu konu ile alakalı gereken hassasiyeti göstermelerini temenni ediyorum. Sağlıkta çağ atlamış bir ülke olduğumuzu gururla her fırsatta dile getirirken hastanelerde beklenen sıraların yanı sıra eczanelerde de ilacını alabilme sırasını bekleyen vatandaşların mağduriyetleri haklı bir isyanı beraberinde getirdiğini düşünüyorum. Nöbetçi eczane sayısı özellikle hafta sonları 8 veya 9 olması belki de bu yaşanan mağduriyete bir nebze çözüm olabileceği kanaatindeyim. Belki de bu konuda eczaneler ile ilgili bir problem vardır fakat bu problem nöbetçi eczane ye teşvik edecek olumlu adımlar atılarak çözüme ulaşılabilir. Kimi ilaçların zor bulunduğu şu dönemde ,bir eczanede bulamadığı ilacı diğer nöbetçi eczanede bulma ümidi ile gece yarıları yürüyerek şehri köşe bucak gezen vatandaşlar biliyorum. Ve en çok da onların mağduriyeti göz önünde bulundurulmalıdır. Umuyorum ki vatandaşların haklı isyanlarını dile getirirken yetkililer bu konuda sağlığı göz önünde bulundurarak gereken hassasiyeti gösterirler ve çözüm üretirler.