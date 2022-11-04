Bir başarı hikâyesi…

Malatya’da yaşayan iki çocuk annesi Gülten Altaş Aygören, temizlik işlerinde çalışırken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle tavuk çiftliği kurarak kendi işinin patronu oldu.

Doğanşehir ilçesi Dedeyazı Mahallesi’nde yaşayan iki çocuk annesi Gülten Altaş Aygören eşinin teşvikiyle 7 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvuru da bulunarak kendi işini kurmak için ilk adımı attı. Başvurusu kabul gören Aygören kurumdan aldığı hibe desteği ile evininde bulunduğu yaklaşık bin 600 metrekare alanda tavuk çiftliği kurmak için çalışmalara başladı. Eşinin de desteğiyle 23 bin civciv kapasiteli broiler tavuk çiftliğini faaliyete geçiren Aygören yılda 300 tonluk üretim yaparak kendi işinin patronu oldu.

“Aile ekonomisine katkı için merdiven temizliği yapıyordum”

Eşinin tavsiyesi üzerine TKDK’ya başvuru da bulunmasıyla birlikte sürecin geliştiğini kaydeden Aygören, ”Tesisi faaliyete geçirmeden önce merdiven temizliği yapıyordum. Eşimin tavsiyesi üzerine TKDK kredisi için başvurduk. Projemiz onaylandıktan sonra tesisleşme için çalışmalara başladık bu arada bir bakıcı da tutarak merdiven temizliği işini de sürdürdüm. Bakıcı ücretini ödemede güçlük çekince kendi işimin başına geçtim. Şimdiler çok şükür iyi durumdayız, borçlarımızı ödedik küçükte olsa bir tarla ile araba ve traktörümüzü aldık. Çocuklarım üniversite eğitimlerini tamamlayarak büyük olanı göreve başladı inşallah diğer de başlar” dedi

“KENDİME ÖZGÜVENİM GELDİ”

Kadın olarak ayaklarını üzerinde durmanın mutluğunu yaşadığını ifade eden Aygören, “Tavukçuluk işine başlamadan önce içine kapanık biriydim şimdiler ise her yere gidip geliyorum. Eşimin büyük desteğini gördüm kadınlara eşlerinin destek vermesi çok önemli. Bağ kurum var sigortam yatıyor. Kadınlar mücadele etmeli devletin sunduğu destekleme projelerinde mutlaka yararlanmalı” ifadelerini kullandı

“ÜRETİM YAPTIĞIM İÇİN MUTLU OLUYORUM”

Yaklaşık iki dönümlük bir alanda üretim yaptıklarını belirten Aygören, “Yılda 300 ton üretim yapıyoruz. 300 ton üretimde bizim gibi bir işletme için azımsanacak bir üretim değil. Üretim yaptığım için mutlu oluyorum. Tesisi gezdiğim zaman tavuklar sanki bana psikolojik destek veriyor sıkıntılarımı atıyorum” diye konuştu. (İHA)