“Bir aydır uğraşıyorlar, sonunda yıktılar”

Çöken binadan yaralı olarak çıkarılan İbrahim Uçak, olay anında deprem yaşandığını düşündüğünü ifade ederek, ilk olarak ailesinin aklına geldiğini, sonrasında da binanın çöktüğünü söyledi.

FERDİ DURDU

Sıtmapınarı’nda çöken iki katlı binadan yaralı olarak çıkarılan İbrahim Uçak, ameliyat edildikten sonra servise alındı. Kıraathaneye olaydan yaklaşık 10 dakika önce gelen Uçak, yaşananları anlattı.

Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Uçak, “Olay sırasında kıraathanedeydim. İçeriye gireli 10 dakika olmuştu. Arkadaşlarımın yanında oturuyordum. Bir çatırdı oldu, aynı deprem gibiydi. Bir anda koşuşturmaca yaşandı. Bazıları dışarı çıkabildi, bazıları ise binada kaldı” dedi.

Uçak, bacağının kırılmasından dolayı kendisinin dışarı çıkamadığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Ben açıktaydım ama ayağımdan dolayı çıkmadım. Ayağa kalkamadım. Ekipler beni çıkarttı. Daha büyük bir felakette olabilirdi.”

Kıraathanenin altında bulunan tavukçuda bir aydır çalışma olduğunu kaydeden Uçak, “Bir aydır uğraşıyorlardı, sonunda yıktılar. Biz böyle olacağını bilemezdik. Şikâyetçi olacağım. Tadilat yapılabilir ama böyle olmaz” diye konuştu.