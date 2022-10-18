BİR AHİ DOSTU: TAESCHNER

TAESCHNER 1886’da Bayern’de doğdu. Ana dili Almanca’nın yanında Arapça, Farça, Osmanlıca ve Türkçe’ye kesinlikle çok iyi hâkim olan birisidir. 1967 yılına kadar yaşayan TAESCHNER Türk edebiyat, sosyal ve ekonomi tarihi üzerine birçok eser ve makale yazmıştır.

Almanca olarak kaleme aldığı Loncalar ve Kardeş Birlikleri isimli eserinde, Anadolu ahiliği hakkında verdiği bilgiler İBN-İ BATUTA’nın Seyhatnamesi’ne BUGÂZİ ve NÂSIRÎ’nin “Fütüvvetname”leri ve GÜLŞEHRÎ’nin “Mantık ul-tayr” isimli eserine dayanmaktadır.

GÜLŞEHRÎ tarafından AHİ EVRAN için yazılan 167 beyitlik mesneviyi yayınlamıştır. Bu eserde Anadolu Ahiliği ve Ahi EVRAN’ın tarihi kişiliği anlatılmaktadır.

TAESCHNER, eski Türk şairlerinden GÜLŞEHRÎ’nin ATTAR’dan tercüme ettiği eserini kaleme alır ve Selçuklu dönemine ait Doğu İslamı’nı fütüvvet meselesi bakımından sosyolojik bir yapıt olarak tanımladığı ve Anadolu’daki Türklüğün aydınlatılması bakımından önemli esere dikkat çekmiştir.

TAESCHNER, Almanca olarak kaleme aldığı “Futuwwa – Studien Die Futuwwabunde in der Turkei und İhre Literatur” başlıklı makalesinde, Müslüman halklarda dini ve tasavvufi esaslara dayanılarak kurulmuş olan Ahiliğin özelliklerini ve bu teşkilatın esaslarına dair yazılmış eserleri tanıtır.

TAESCHNER, Türkçe olarak kaleme aldığı “İslam’da Fütüvvet Teşkilatı’nın Doğuşu Meselesi ve Tarihi Ana Çizgileri” makalesinde, Fütüvvetin Anadolu Selçukluları ve Türk Beylikleri döneminde farklı bir gelişmesinden söz eder. Anadolu’daki Fütüvvet teşkilatları kendilerini Ahi olarak isimlendirmişler ve teşkilattan ayrılmışlardır. Ona göre, Ahilik zamanla halka inmiş ve Fütüvvet Teşkilatı’nın son basamağı olan loncalara dönüşmüştür.

TAESCHNER’in Almanca olarak kaleme aldığı “Der Anteil des Sufismus an der Dormung des Futuwwaideals” isimli eserinde, Müslüman halklar ve özellikle Anadolu Türkleri arasında yayılmış olan Fütüvvet Teşkilatı’nın dayandığı ahlakın oluşumunda tasavvufun etkilerini göstermiştir.

TAESCHNER daha sonra yine Almanca olarak kaleme aldığı, “Legendenbildung um Achi Evran den Heiligen von Kırşehir” isimli makalesini yayınlamıştır. Bu makalede, dericilerin ve İç Anadolu’daki loncaların piri Kırşehirli Fütüvvet temsilcisi Ahi EVRAN’ı tahlil etmektedir. O, “Ahi EVRAN döneminde Ahilerin esnaflardan oluştuğunu, bunların çoğunun Sufi gelenekten geldiğini ve politik kişiliklerinin olduğunu belirterek, Ahiler XV. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde büyümüşler, Ahi lideri esnaf lideri kabul edilmiş, ancak 1908 yılında esnaf teşkilatları ortadan kaldırılmıştır”, demektedir.

TAESCHNER Almanca kaleme aldığı “Das Anatolische Actitum des 13./14. Jahrhunderts und seine Beziehung zu Mevlâna Celâleddin Rumi” isimli makalesinde, Ahilerin Mevlâna ve çevresiyle olan ilişkilerinde birlik olmadıklarını ifade etmektedir.

Ancak TAESCHNER Mevlevilikteki ritüellerin Ahilerde de olması ve genç Ahilere “çelebi” denmesi sebebiyle, Mevlevilerle Ahilerin birbirlerini sevdiklerini ve anladıklarını söylemektedir.

Yazar bir başka Almanca makalesinde, Ahi kelimesinin anlamını, temsilcilerini, Ahilerin merasimlerini ve teşkilattaki hiyerarşik düzeni anlatmıştır.

Bu makalelere ilave olarak çokça makale zikredilebilir.

TAESCHNER, sevdiği için her zaman Türk müziği dinleyen, Ahilikle ilgili tespitlerini dünya ile paylaşan ak sakallı bir Türk dostuydu.