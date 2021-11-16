Binlerce uyuşturucu hap makam şoföründen çıkmış!

Malatya ‘da 15 gün önce 9 bin 300 adet ele geçirilen uyuşturucu hapların Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde makam şoförü olarak görev yapan şüpheliden ele geçirildiği ve hapların yarısının da kurum binasında saklandığı ortaya çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan basın açıklamasında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 9 bin 300 adet hap ile yakalanan F.D.’nin Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde sürekli işçi kadrosunda olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre; Narkotik ekiplerince şüphelinin evinde 4 bin 652 adet, üzerinde 4 olmak üzere 4 bin 652 adet hap ele geçirildiği, ancak şüphelinin itirafta bulunması üzerine Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün bodrum katında yapılan aramada burada da 4 bin 648 adet hap daha ele geçirildiği ve toplamda 9 bin 300 hap elde edildiği öğrenildi.

Kurumda makam şoförlüğü yaptığı belirlenen ve 30 Ekim günü tutuklanarak cezaevine konan F.D. ile ilgili operasyon hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından 15 Kasım 2021 Pazartesi günü kamuoyuna şu açıklama yapıldı; “Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli F.D. sürekli işçi kadrosunda görev yapmakta iken emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda göz altına alınmış ve mahkemece tutuklanmıştır. Bakanlığımız tarafından derhal müfettiş görevlendirilmiş ve kişinin iş akdi fesih edilmiştir.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 30.10.2021 tarihinde F.D. isimli şahsın ikâmetinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabii uyuşturucu ve uyarıcı özelliği olan hap ele geçirilmiş ve şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca yapılan sorgulamada İl Müdürlüğü bodrum katında aynı özelliklere sahip uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sakladığı beyanı üzerine yapılan aramada söz konusu maddelere de el konulmuştur.

Şahıs “Yeşil Reçeteye Tabii Uyuşturucu ve Uyarıcı Özelliği Olan Hap Satmak” suçundan 31.10.2021 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.

Olayın hemen ardından 4857 sayılı iş kanunun 25. Maddesinin “II” Fıkrasında belirtilen Ahlak ve iyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri başlığı “d” bendi uyarınca ivedilikle gerekli işlem yapılarak açığa alınmış ve 05.11.2021 tarihinde iş akdi fesih edilerek kurum ile ilişiği kesilmiştir.

Konu ile ilgili 04.11.2021 tarihinde başlatılan soruşturma Bakanlığımız müfettişleri tarafından çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”