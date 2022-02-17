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Anasayfa / Asayiş / Binlerce makaron ele geçirildi

Binlerce makaron ele geçirildi

binlerce makaron ele geçirildi
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince bir depoya yapılan operasyonda, binlerce adet gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken 2 şahıs hakkında da işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince, İzmit ilçesinde bir depoda yapılan aramada 210 bin adet gümrük kaçağı makaron, 19 kilo kıyılmış tütün, 16 bin içi tütün dolu makaron ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından malzemelere el konulurken olaya ilişkin 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

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