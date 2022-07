Bingöl’le yola devam

ÇİĞDEM ERHAN

Sağlık-Sen Malatya Şubesi, 6. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel Kurul’da tek liste halinde seçime giren mevcut Başkan Mehmet Bingöl, tekrar güven tazeleyerek, Başkanlık görevine getirildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları (Sağlık-Sen) Malatya Şubesi, 6. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirildi. Dün bir otelde düzenlenen Genel Kurul’a Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şemsettin Karadoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Çolak, Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, diğer illerden gelen Sağlık-Sen Şube başkanları, Memur-Sen’e bağlı diğer sendika temsilcileri katıldı.

Divan Kurulu’nun oluşturulmasıyla gündem maddeleri okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra tek liste halinde seçime giren mevcut Başkan Mehmet Bingöl, bir açıklama yaptı.

Yaklaşık 25 yıldır bu teşkilatın içerisinde olduğunu ifade eden Bingöl, 25 yıldır üyelerinin desteği ve özverisini yanlarında her zaman hissettiklerini söyledi.

“BİRLİĞİMİZ VE BERABERLİĞİMİZİ HER ŞARTTA ÇABA GÖSTERDİK”

Sağlık-Sen’in dünyada sendikal faaliyetlerin lideri konumunda olduğunu belirten Bingöl, “Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ın tek başına yola çıktığı bir süreç içerisinde şu an 1 milyon 100 bin Memur-Sen’in Türkiye’de en büyük sivil toplum örgütü olduğunu sizlere bildirmek istiyorum. Yine değerli Akif İnan’ın Sağlık-Sen’imizin gür sedası olarak destekleriyle doğmuş ve bugünlere gelmiş bulunmaktayız. Türkiye’de kamu görevlileri sendikaları içerisinde en fazla üyeye sahip sağlık ve sosyal politikalar konusunda temel belirleyicidir. Sağlık-Sen dünyada sendikal faaliyetlerin lideri konumundadır. Sağlık-Sen olarak sendikacılığın sosyal adalet temelinde hak talepleri yönelen, çalışma alanlarını temel prensip olarak ele alan, mazlum ve mağdurun korunmasına odaklanan, insanı yaşatma ideali devletin varlığı için temel bir görevi olduğunu düşünen, örgütlenme ve topluma karşı sorumluluk bilincinde olan, kibirden uzak, empati duygusu ile yüksek bir anlayışla sendikal faaliyetlerini yerine getiren bilinçle bugüne kadar geldik. Bu değer sendikacılığı çerçevesinde temel değerlerimiz, eylemsellik, değişime açıklık, şeffaflık ve bilimselliktir. Birliğimiz ve beraberliğimiz için her zeminde ve her şartta çaba gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“ELEŞTİRİLERİNİZ BİZLERE HER ZAMAN GÜÇ VERDİ”

Sağlık çalışanlarının yanında yer alamaya devam edeceklerini belirten Bingöl, “Kardeşlik ruhu içerisinde kucaklayıcı ve destek olucu, hayırda yarışmayı, bugünlere kadar sesiniz sesimiz, sözünüz sözümüz, derdiniz derdimiz, sevinciniz sevincimiz oldu. Fikirleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz bizlere her zaman güç verdi. Bugünlere birlikte geldik, birlikte yol almaya da devam edeceğiz. Emeğin ve alın terinin sahibi olan sizlerin bu her zamanki değerini bulduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 3 yıllık Covid sürecinde gerçekten saha da görev alanlarında, yoğun bakımlarda ciddi şekilde görevlerinizi ifa ettiniz. Tüm kamu kurumlarında esnek mesai çalışırken sağlıkta gerçekten çok ciddi şekilde yıpratıldık ve yıprandık. Bu süreç içerisinde yanımızda olması gerekenlerin çoğunun yanımızda olmadığını gördük. Ancak bizim kapımız sürekli çalışan arkadaşlara açıktır. 7/24 devamlı çalışanlarımızın yanında yer aldık ve yer almaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“900 KİŞİ OY KULLANDI”

Bingöl, “Bu süreç içerisinde şubemiz 6. Olağan Genel Kurulu’nda gerçekten demokratik bir şekilde bir seçim süreci geçirdik. Yani 14 Mayıs itibari ile Genel Merkezimizin bize vermiş olduğu yetki sürecinde biz bu sürecin kanun, nizam, tüzük ne ise, ne gerekliliği var ise onların hepsini harfi harfine yerine getirerek seçimimizi gerçekleştirdik. Yani bin kişinin çalıştığı yerde 900 kişi oy kullandı. Gerçekten ciddi bir katılım. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı hepinize teşekkür ederim” dedi.