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Anasayfa / Asayiş / Bingöl’de fiyat ve hijyen denetimi gerçekleştirildi

Bingöl’de fiyat ve hijyen denetimi gerçekleştirildi

bingöl’de fiyat ve hijyen denetimi gerçekleştirildi
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Bingöl’de ekipler, market ve unlu mamul satış noktalarında fiyat ile hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de fahiş fiyat ve hijyen denetimleri ekipler tarafından yapılıyor. Valilik koordinesinde Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetimleri sürdürüyor. Bu kapsamda kent merkezindeki market ve unlu mamul satış noktalarında fiyat ile hijyen denetimi yapan ekipler, işletmeleri de birçok konuda bilgilendiriyor.

Ekipler, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini bildirildi.

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