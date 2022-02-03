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Bingöl’de çatıdan düşen karın altında kalan vatandaş yaralandı

bingöl’de çatıdan düşen karın altında kalan vatandaş yaralandı
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Bingöl’de bir vatandaş, binanın çatısından üzerine kar kütlesinin düşmesi ile yaralandı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi’nde birkaç gün önce meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, kaldırımda yürüdüğü sırada 4 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi biranda üzerine düştü. Kafasından yaralanan adam yere yığılırken, o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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