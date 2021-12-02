Binbaşı ve komisere gözaltı

Malatya’da FETÖ/PYD operasyonları devam ediyor. Örgüte üye olmak suçundan 6 kişi gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne eleman kazandıran şahıslara yönelik yapılan çalışmada 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, Gaybubet evlerine yapılan baskında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ihraç binbaşı, 1 ihraç komiser, 4 kapatılan şirket çalışanı olmak üzere toplam 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” (Haber Merkezi)