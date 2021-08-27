bina onarım işleri yaptırılacak

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Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bina onarım işi yaptıracağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ” Malatya Hekimhan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 9 Eylül olarak belirtildi.
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