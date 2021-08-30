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Bina onarım işleri yaptırılacak.
Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bina onarım işleri yaptırılacak.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”MALATYA KULUNCAK İLİSULUK ŞEHİT YALÇIN GÜRBÜZ İLK-ORTAOKULU ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
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