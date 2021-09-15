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Bina İnşaatı Yaptırılacaktır!
Doğanşehir Belediye Başkanlığı bina inşaatı yaptıracağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Gençlik Merkezi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 30 Eylül olarak belirtildi.
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Öğretim Elemanı Alınacak!
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