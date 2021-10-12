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Bina inşaatı yaptırılacak
Darende Belediye Başkanlığı bina inşaatı yaptıracağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “DARENDE TEKSTİLKENT PREFABRİK FABRİKA BİNASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 5 Kasım olarak belirtildi.
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