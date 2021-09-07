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Bina İnşaatı Yaptırılacak!
Doğanşehir Belediye Başkanlığı bina inşaatı yaptıracağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”DOĞANŞEHİR İLÇESİ BIÇAKCI MAHALLESİ TAZİYE EVİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 23 Eylül olarak belirtildi.
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Çatı Onarımı Yaptırılacak!
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