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Bin 668 polis görev başındaydı

Bin 668 polis görev başındaydı
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Bin 668 polis görev başındaydı

Malatya Emniyet Müdürlüğü, bin 668 polis ile Malatyalıların yılbaşı gecesinin huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilebilmesi için görev başındaydı.

Tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da yıl başı gecesi polis ekipleri görevlerinin başında halkın güvenliği için denetim gerçekleştirdi. Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı 197 ekip, toplam bin 668 polisin görev aldığı Malatya’da merkezi yerlerde denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi. (İHA)

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