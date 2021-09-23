DOLAR

8,7710$%1.34

EURO

10,3112%1.92

STERLİN

12,0758£%2.34

GRAM ALTIN

493,78%0,39

ÇEYREK ALTIN

7.832,35%0,25

BİTCOİN

385179฿%2.6323

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya HAFİF YAĞMUR 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Ekonomi / Bilişim Personeli Alınacak!

Bilişim Personeli Alınacak!

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacağını duyurdu.

bilişim personeli alınacak!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Bilişim Personeli Alınacak!

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Türkiye  İstatistik  Kurumu  Bilişim  Teknolojileri  Daire  Başkanlığı  ve  Yazılım  Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere sınavla 4 (Dört) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Mahkemeden Satılık Tarla!

HIZLI YORUM YAP

r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.