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Bilişim Personeli Alınacak!
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere sınavla 4 (Dört) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
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