Bilgisayar Laboratuvarına Annesinin Adını Verdi

“Bilişimin olmadığı hiçbir yerde kalkınmak mümkün değil”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Kemal Özalper İlk ve Orta Okulu’na bilgisayar laboratuvarı yaptırdı. Merhume annesinin ismini verdiği laboratuvarın açılış töreninde konuşan Ağbaba, eğitimde bilişimin önemine değinerek, “Eğitimin olmadığı bilişimin olmadığı hiçbir yerde kalkınmak mümkün değil” dedi.

Malatya Kemal Özalper İlköğretim Okuluna CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından yaptırılan bilgisayar laboratuvarının açılışı yapıldı. 21 bilgisayardan oluşan laboratuara Veli Ağbaba’nın annesi merhume Elif Ağbaba’nın ismi verildi.

Malatya Kemal Özalper İlk ve Orta Okulu’na Veli Ağbaba tarafından yaptırılan ve annesinin ismini taşıyan bilgisayar laboratuvarının açılışı yapıldı. Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya İl Milli etiğim Müdür Battal Kanbay, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, STK temsilcileri, Kemal Özalper İlköğretim Okulu Müdürü Zeynal Yüce ve öğretmenler katıldı.

Okul Müdürü Zeynal Yüce, “Malatya Milletvekilimiz Sayın veli Ağababa’ya okulumuza yaptığı hizmetlerden dolayı katkılarından dolayı çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu okulumuza yaptığı ilk hizmet değildir. Daha önceden de okulumuzun lavabolarının tamiratında öğrencilerimize kitap dağıtımın da yardımcı oldu. Malatya adına iyi biri milletvekili olduğuna inanıyorum” ifade kullandı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Ağbaba’nın Malatya’ya her zaman destek verdiğini belirterek, “Bugün de bu okulumuzda bilgisayar sınıfı açılmasında önemli katkıları oldu. Zaten eğitim sürecinde de bize ciddi destekler vermişti. Özellikle tablet ve iletişim konusunda. Bilgisayar sınıfı olarak bu sınıfımızı kullanmaya devam edeceğiz. Bu nedenle genel başkan yardımcımıza teşekkür ediyor desteklerini bekliyorum” diye konuştu.

“ALLAH NASİP EDERSE DAHA BÜYÜK ŞEYLER YAPARIZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ileride daha büyük projelere imza atmak istediğini ifade ederek, “Burada yapılan hizmet aslında Malatya yapılan göle atılmış bir damla su gibidir. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bunun çok daha fazlasını yapıyor. Allah nasip ederse daha büyük şeyler yaparız. Belki anaokulunun yanında başka bir şey de yaparız. Bu konuda destek olacağımızın sözünü veriyorum. Öncelikle burası benim mahallem, benim mahallemin okulu. Başarı sıralamasında Malatya’da ortalamalarda olan bir okul. Bundan sonra elimizden gelen desteği yapacağız. Ayrıca hem Malatya’da tablet dağıtımında hem de bu bilgisayarların sağlanması konusunda desteklerini esirgemeyen Oya Akçen, Ezgi Hanım olmak üzere dernek yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Başta Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka, Hekimhan ve Arguvan belediye başkanlarımız, sendika başkanlarımız onlara da teşekkür ediyorum. Umarım daha fazla şeyler yapmak nasip olur. Hesaplara göre 2030 yılında şu an yapılan mesleklerin yaklaşık yüzde 60’ı artık yapılmıyor olacak. Bu nedenle eğitimin önemini, bilişimin önemini teknolojinin önemini belirtiyorum. Malatya’daki çocuklarımız bundan sonra daha iyi eğitim alır” dedi.

“CEHALETLE SAVAŞIMIZ BAŞLAYACAK”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise eğitimin önemine değinerek, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinden bazı anımsatmalar yaparak, “Malatya’nın medar-ı iftiharı Genel Başkan Yardımcımız ve Malatya Milletvekili Veli Ağababa’ya göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e sormuşlar, ‘Reisi Cumhur olmasaydınız ne olmak isterdiniz’ diye. ‘Milli eğitim bakanı olmak isterdim’ demiş. Yani eğitime her fırsatta çok inanmış, ‘savaşı kazandıktan sonra şimdi cehaletle savaşımız başlayacak ve bunda da bizim öncügücümüz öğretmenlerimiz olacak’ demiş. Bu vesileyle tekrar öğrencilerimize başarılar diliyorum” sözlerini kaydetti.