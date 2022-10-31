Bilardonun en iyileri Malatya’ya gelecek

Türkiye’nin ilk Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan bilardo merkezi açılışı Malatya’da yapıldı. Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, bilardo merkezi açılışında yaptığı konuşmada final müsabakaları müjdesi vererek dünyanın en iyi bilardocularının bulunduğu özel bir turnuvayı Malatya’da düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Çok Amaçlı Spor Salonu içerisine yapılan ve 6 adet üç bant, 2 adet pool masa olmak üzere toplam 8 masa ile Türkiye’nin en önemli bilardo salonlarından biri olan Malatya Bilardo Salonu’nun açılışına Malatya Valisi Sayın Hulusi Şahin, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Sayın Ersan Ercan, Gençlik Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, TFF Bölge Müdürü Işılay Çalışkan şube müdürleri ve sporcular katıldı.

Açılış töreninde konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin modern bilardo salonunun Malatya’ya kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Gençken kendisinin de bilardo oynadığı ifade eden Vali Şahin, gençlerin spor yapmalarını sağlayacak olan tesislerin daha da artmasını temenni ettiğini söyledi.

Bilardo Federasyon Başkanı Ersan Ercan, Türkiye’de Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bir ilkin Malatya’da gerçekleşmesinin bilardo sporu için çok önemli ve anlamlı olduğunu kaydetti. Ersan, federasyon bünyesinde dünyanın en büyük bilardo tesisini Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yapıyoruz. Malatya’da ki bu tesis bir ilk olarak diğer illerde de bu tür hizmetlerin devamının başlangıcı olacağına inanıyorum. Bilardo branşında dünyada söz sahibi bir ülke olmanın da gururunu yaşıyoruz. Yapımı tamamlanacak olan dünyanın en büyük bilardo merkezinde çok büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Biz federasyon olarak bilardonun gençlerimizin özellikle telefon ve bilgisayar başında zamanlarını geçirmelerinin sebebi olmasını istiyorum. Gençlerimiz sporun her türlüsünü yapsınlar illa bilardo da değil sadece bir spor ile ilgilenip kendilerini hem zinde hem de fizik anlamında geliştirsinler” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE FİNALLERİ MALATYA’DA OLACAK

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan Türkiye Şampiyonası Finallerinin Gençler Kategorisi etabını Malatya’ya vereceklerini de söyledi. Ayrıca Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir, M. Naci Çoklu, Lütfi Çenet gibi dünyanın en iyi bilardocularını da özel bir turnuva konseptiyle Malatya’ ya getireceklerini aktaran bederasyon başkanı Ercan, Malatya’yı pilot il olarak değerlendirip önemli organizasyonlar ile destekleyeceklerini belirtti.