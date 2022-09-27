Bilardo il seçmeleri yapıldı

MURAT İPEKTEN

Malatya bilardo il temsilciliğinin 2022 yılı faaliyet programında yer alan 9 top il seçmeleri 22-25 Ekim tarihlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bilardo salonunda 32 sporcu katılımı ile yapıldı. Şampiyonada Türkiye 9’uncusu sporcumuz Yunus Emre Güven 1. Olurken bayanlar il şampiyonu Canse Canpolat 2. Cihan Elimdar ve Bartu Çuhacı ise 3’üncülüğü paylaştılar. Müsabakada derece yapan sporculara Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca farklı hediyeler verirken dereceye giren sporculara ayriyeten kupa ve madalya verildi.