BİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MESUT ONAT’TAN BUSABAH’A TEŞEKKÜR

HÜSEYİN KOCAMAN

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından 81 ilde yayınlanan gazetelerin sahipleri ve gazete temsilcilerine yönelik düzenlediği bölge toplantılarının dokuzuncusu Malatya’da gerekleştirdi. Toplantı esnasında BUSABAH gazetesini inceleyen Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat’tan gazetemize teşekkür geldi.

BUSABAH gazetesi ile birlikte BUSABAH logolu ürünlerden oluşan hediyeler toplantı esnasında katılımcılara takdim edildi. Bu davranışın çok ince ve nazik olduğunu belirten Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, BUSABAH gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Aydın ve çalışanlara teşekkür etti.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MESUT ONAT BUSABAH GAZETESİNİ İNCELEDİ

BUSABAH gazetesini bir süre inceleyen Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, toplantının ikinci oturumuna BUSABAH gazetesine teşekkür ederek başladı. Onat BUSABAH gazetesini tebrik ediyorum bu ince davranış gerçekten çok güzeldi. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır misali bu güzel davranışı ve BUSABAH gazetesini tebrik ediyorum ” dedi.

16 sayfa çıkan renkli ve siyah beyaz sayfaları etkili haberleri ve tasarımlarıyla dikkat çeken gazete büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Toplantı sonunda BUSABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut tarafından Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat’a kayısı hediye edildi.