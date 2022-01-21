DOLAR

13,4555$%0.55

EURO

15,2837%0.81

STERLİN

18,2662£%0.21

GRAM ALTIN

793,65%0,48

ÇEYREK ALTIN

1.288,00%0,31

BİTCOİN

515780฿%-10.20652

İmsak Vakti a 06:08
Malatya AÇIK -9°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Bıçaklı saldırgan tutuklandı

Bıçaklı saldırgan tutuklandı

bıçaklı saldırgan tutuklandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akaryakıt istasyonu çalışanı kadına bıçakla saldırarak 15 yerinden yaralayan Yunus T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 18 Ocak 2021 Salı günü öğle saatlerinde Gölköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus T. (45), mahalledeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan ve eşi ile birlikte istasyonun üst kısmındaki konteynırda yaşayan 39 yaşındaki Zeynep Özcan’a bıçakla saldırdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan Zeynep Özcan, 15 yerinden yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Özcan tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Yunus T., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Ekipler kalp rahatsızlığı olan hasta için seferber oldu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.