Bıçaklar da bayrama hazır

ÇİĞDEM ERHAN

Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlarını rahat kesebilmek için körelmiş bıçaklarını bileyletmek için bıçakçılara götürüyor. Kurban kesimi için yeni bıçak alanlar yanı sıra eski bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar soluğu bıçakçıların yanında aldı. Bakırcılar Çarsısı’nda yer alan bıçakçılar ise yaşanan yoğunluktan çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Kurban Bayramı telaşına giren vatandaşlar bir yandan bayramlık alışverişlerini yaparken bir yandan da kurbanlarını rahat kesebilmek için Bakırcılar Çarşısı’nda bulunan bıçakçıların yolunu tuttu. Farklı büyüklükte ve her bütçeye uygun bıçaklar vatandaşların rahat seçebilmesi için tezgâhlara dizildi. Bazı vatandaşlar dizili yeni bıçaklar alırken bazı vatandaşlar ise eski bıçaklarını getirerek ustalardan bilemesini istiyor. Sabahın erken saatlerinde dükkânlarını açtıklarını belirten esnaflar bayram yoğunlu yaşadıklarını ve bayramın kendilerine ilaç gibi geldiğini söylediler.

Kurban Bayramı’nın gelmesi ile birlikte işlerinin açıldığını ifade eden Nazım Karakaş, günde ortalama 200’e yakın bıçak bilediklerini belirtti.

“ESNAFLARIN YÜZÜ GÜLDÜ”

35 yıldır Bakırcılar Çarşı’nda esnaflık yapan Nazım Karakaş, Kurban Bayramı mesaisinin yoğun geçtiğini dile getirerek, günde 200’e yakın bıçak bilediklerini söyledi. Karakaş,“Vatandaşlar bayrama bir hafta kala bıçaklarını bileyletmek için getirmeye başladı. Kurban Bayramı’na özel bıçak satışları da yapıyoruz. İşlerimiz çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bıçaklarımızı 10 liraya biliyoruz. Satışlarımızda ise 10 ila 200 lira arasında değişiyor. Vatandaşlarımızı zorda bırakmamak için bayram gününe kadar açığız. Günde 200’e yakın bıçak biliyoruz. Çok şükür bayramın gelmesiyle işlerimiz de açıldı, esnafların yüzü güldü” şeklinde konuştu.

“BAYRAMLAR İYİ Kİ VAR”

Kadir Tekgün, bayram öncesinde hiç iş yapamadıklarını belirterek, “16 yaşından beri baba mesleği olan bıçakçılık yapıyorum. 40 yıldır aynı yerde ve aynı dükkânda ekmek paramızı kazanıyoruz. Çok şükür Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte bıçak, satır bilemeye başladık. Allah bu bayramları başımızdan eksik etmesin. İyi ki bayramlarımız varda esnafın güzü gülüyor. Bayramdan 1 ay öncesine kadar acayip bir işsizlik vardı. Ama 3-4 gündür işlerimiz açıldı” sözlerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZ SON GÜNÜ BEKLEMESİN”

Bıçak bileme fiyatının 8 lira olduğunu da söyleyen Tekgün, “Bıçak bileme fiyatları 8 liradan başlıyor. Satırları 15 liradan bileyliyoruz. Ayrıca yeni bıçak almak isteyen vatandaşlar içinde yeni bıçaklarımızı tezgahlarımıza çıkardık. Onlarda da fiyatlar 20 liradan 100 liradan başlıyor. Kurban Bayramı için bıçak bileyletmek veya almak isteyen vatandaşlarımız son günü beklemesin. Yarından itibaren bıçaklarını hazırlatmak için getirsinler. Son güne kalınca hem vatandaşlar sıkışıyor hem de biz esnaflar. Bir de vatandaşlara şunu söylemek istiyorum, lütfen bıçaklarınızı bildiğiniz ustaya götürün. Bazen bu konuda vatandaşlarımız mağduriyet yaşayabiliyor. Bundan dolayı bildikleri ustalara bıçaklarını götürsünler ve onlara bileyletsinler” ifadelerini kullandı.