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Beyoğlu’nda hafriyat kamyonunun çarptığı kişinin bacağı ezildi

beyoğlu’nda hafriyat kamyonunun çarptığı kişinin bacağı ezildi
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Beyoğlu’nda hafriyat kamyonunun çarptığı kişinin bacağı lastiğin altında kaldı. Bacağında kopma tehlikesi bulunan şahıs hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Ercan U.Ç. (47) idaresindeki 34 DRA 681 plakalı hafriyat kamyonu moloz taşıdığı esnada, Aycan S. (70) kamyonun önüne çıktı. Kamyonun önüne çıkan kişinin sol bacağının lastiğin altında kaldığını gören sürücü, kamyonu durdurdu. Olayı göre çevredeki vatandaşlar, 112 acil ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Bacağında ezilmeden dolayı kopma tehlikesi olan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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