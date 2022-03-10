beylikdüzü’ndeki faciada ölen aile üyelerinin cansız bedenleri adli tıp morguna kaldırıldı

Beylikdüzü’nde bir kişi, karısını ve iki çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar etti. Yapılan incelemelerin ardından aile üyelerinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’ndeki bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı’nda gümrük memuru olarak çalışan Bülent Aktaş dün iş yerine gitmediği için, iş yeri arkadaşları durumdan şüphelendi. Sitede 4 katlı binanın 2’nci katında oturan Bülent Aktaş’ın evini kontrol eden site güvenliği ve iş arkadaşları kapının içeriden kilitli olduğunu tespit etti. Çilingir yardımıyla kapının açılmasıyla birlikte, Bülent Aktaş, eşi Kader Aktaş ve çocukları Mehmet Ali (4), Ömer Asil’in (2) cansız bedenleriyle karşılaşıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, bina sakinlerini dışarı çıkartarak binayı tamamen boşalttı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın yaşandığı dairede çalışma başlattı.

Eşini ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar etti

Bülent Aktaş, cinnet geçirerek eşi Kader Aktaş ile birlikte çocukları Mehmet Ali (4) ve Ömer Asil’i (2) kendi silahıyla vurduktan sonra intihar ettiği öğrenildi. Durumu haber alan yakınları ise sitedeki binanın önüne geldi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından, evden çıkartılan 4 cansız beden cenaze aracına alınarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Sitedeki komşulardan Meltem Şimşek, “Havaalanı gümrükte çalışıyordu arkadaşımın eşi. Biz de şok olduk. İki çocuğu vardı. Dün eşi evde önce küçük bebeğini ve kadını öldürdükten sonra intihar etmiş. 2-3 yıldır komşuyuz. Aralarında bir problem yoktu. İyi bir aileydi. Hiç kimse beklemiyordu” dedi.