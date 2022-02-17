DOLAR

13,5875$% -0.11

EURO

15,4626% -0.16

STERLİN

18,5378£% 0.21

GRAM ALTIN

829,46%1,36

ÇEYREK ALTIN

1.345,00%1,04

BİTCOİN

571824฿%-3.76326

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Beylikdüzü’nde otomobilin çaptığı araç yan yattı: Kaza anı kamerada

Beylikdüzü’nde otomobilin çaptığı araç yan yattı: Kaza anı kamerada

beylikdüzü’nde otomobilin çaptığı araç yan yattı: kaza anı kamerada
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Beylikdüzü’nde dört yolu ağzında otomobilin çarptığı araç yan yatarak bir binanın boşluğuna kadar savruldu. 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 69 AA F 163 Selim A. yönetimdeki otomobil seyir halindeyken 34 ECV 867 Sümeyye T. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle içinde 3 kişinin bulunduğu Sümeyye T. yönetimdeki araç yan yatarak bir binanın boşluğuna kadar savruldu. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’si kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, diğer yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay anını gören Volkan Yücetürk, “Yan dönen araç aşağıdan diğer araç ise yukarıdan geliyordu. Yan dönen araç dönmeye çalıştı hızını alamadı çarpıştılar. 2 yaralı vardı” dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Trabzon’da yamaç paraşütçüsü elektrik tellerine takıldı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.