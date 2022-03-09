DOLAR

14,6505$% 1.37

EURO

16,3088% 2.84

STERLİN

19,4039£% 2.04

GRAM ALTIN

934,74%-2,00

ÇEYREK ALTIN

1.519,00%-1,85

BİTCOİN

619420฿%10.01172

İmsak Vakti a 05:26
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Beylikdüzü’nde dehşet: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Beylikdüzü’nde dehşet: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

beylikdüzü’nde dehşet: eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Beylikdüzü’nde cinnet geçiren bir kişi, karısını ve 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’ndeki bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sitedeki 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede oturan Bülent Aktaş, henüz bilinmeyen bir sebeple cinnet geçirerek eşi Kader Aktaş ile birlikte çocukları Mehmet Ali (7) ve Ömer Asil (2) öldürüp intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri daireyi kontrol edince ailenin cansız bedeniyle karşılaştı. Daireye giren ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Turgutlu’da uyuşturucu operasyonu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.