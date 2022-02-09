beykoz’da dere taştı, yol sular altında kaldı…mahsur kalan 3 kişi böyle kurtarıldı

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren yağan sağanak yağış sonrası Beykoz’da dere taştı. Taşan dere, çevresinde bulunan yolu sular altında bıraktı. Derenin taştığı yolda kamyonet içerisinde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur sonrası su baskınları meydana geldi. Beykoz Göllü Mahallesi’nde akmakta olan Riva deresi yoğun yağış sonrası taştı. Mahallede bulunan bir evin camlarını takmaya gelen Binali Aldoğan, Serdar Çarıklıoğlu ve Alpay Demir sağanak yağışın artması ve derenin taşmasıyla saat 01.30 sıralarında mahalleden çıkmak istedi. Serdar Çarıklıoğlu’nun kullandığı 34 EN 4721 plakalı kamyonete binen 3 personel Dereboyu Yolu Sokak’ta aracın yolun kenarında bulunan kanala düşmesi sonucu mahsur kaldı. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren çalışanlar yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldıkları yerde itfaiye ekiplerini bekledi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle mahsur kalan 3 kişi sular altında kalan kamyonetten kurtarıldı. Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

2 saat boyunca yardım beklediler

Beykoz’da bulunan Göllü Köyünde Riva deresinin sağanak yağış sonrası taşmasıyla birlikte mahallede bir evin camlarını takmaya gelen 3 çalışan taşan derenin sular altında bıraktığı yolda kamyonetleriyle birlikte mahsur kaldı. Mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerine haber vererek yaklaşık 2 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle mahsur kalan kişiler kurtarıldı.

“Yaklaşık 2 saat mahsur kaldık”

Kamyonetiyle su taşkını olan yolda mahsur kalan Serdar Çarıklıoğlu, “Biz buradan geldiğimizde su bu kadar değildi. Ancak dönüşte suyun yükseldiğini gördük. Sol tarafta bir çukur vardı ve çukura düştük ve orada kaldık, tabii devletimizden yardım istedik. Yaklaşık 2 saat boyunca yardım bekledik. Yağmur yağıyordu ancak bu kadarda yükseleceğini düşünmedik. Çok şükür yaralı yok. Çok üşüdük, aracımız pedallarına kadar su aldı, aracın içerisi komple su oldu şuanda.” Dedi