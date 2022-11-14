Beslenme bozukluğu!!!

Beslenme bozukluğu küresel sağlığın karşısındaki en önemli tehdittir.

Bu durum hem yetersiz beslenmeyi, hem gereğinden fazla besin tüketmeyi kapsayan genel bir durumdur. Besinler yoluyla gerekli miktarda enerji, protein, vitamin veya mineral alamayan kişiler yetersiz besleniyor demektir. Aldığı besinlerde bu öğelerin yeterli miktarda bulunmasına rağmen sindirim sistemindeki rahatsızlık nedeniyle bunların emilerek kana geçememesi de aynı soruna yol açar. Bunun yanında bol miktarda ancak bazı yönlerden eksik besin tüketen kişilerde beslenme bozukluğundan söz edilebilir.

Genel tanım olarak beslenme bozukluğu besin öğelerinin yetersiz, gereğinden fazla ya da dengesiz şekilde alınması olarak tanımlanabilir. Besin öğelerinin gereğinden fazla alınması ile ortaya çıkan sıkıntılar arasında en sık görüleni aşırı kilodur. Bunun yanında aşırı protein tüketimi ile ortaya çıkan gut hastalığı, vitamin zehirlenmeleri diğer örnekler olarak sayılabilir.

Yetersiz ve dengesiz beslenme vücudun büyüme, gelişme ve normal çalışmasında aksaklıklara neden olmaktadır.

Bu kişiler kolay hasta olur ve iyileşme süreçleri uzun zaman sürer.Herhangi bir besin ögesinin yetersiz alınması, vücut işlevlerinin eksik yada hiç çalışmamasına, doğal olarak hastalıklara davetiye çıkarması anlamına gelir.Dengesiz beslenme insanların iş gücü, planlama ve yaratıcılık yeteneğini minimuma indirir, hayati faaliyetlerde aksaklıklara neden olur. Sağlıklı bir birey olmanın temeli yeterli ve dengeli beslenme ile sağlanır.

Yetersiz ve dengesiz beslenenlerin görünüşü ise;

Hareketleri ağır, isteksiz, eğilmiş bir vücut,

Şişkin bir karın,

Ciltte çeşitli yara ve pürüzler,

Sık sık baş ağrısından şikayet,

İştahsız, yorgun, isteksiz bir kişilik.

Nasıl Önlem Alabiliriz???

Temel besin gruplarının dengeli şekilde tüketilmesi ile engellenebilir. Bu besin grupları aşağıdaki gibidir:

– Karbonhidratlar – Meyve ve sebzeler – Protein (kırmızı ve beyaz et, balık, yumurta, baklagiller) – Süt ve süt ürünleri – Yağlar

Bunun yanında ortalama bir insanın günde en az 8-12 bardak su tüketimi şart!