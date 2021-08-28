BESLEDİ KARGAYI OYUYOR GÖZÜNÜ

Bu meşhur bir sözümüzdür.

“Besle kargayı oysun gözünü”

Atalarımız demişler bunu.

Amerika uzun yıllardır Ortadoğu da ve Asya da bazı terör örgütlerini kurmuş…

Finansmanını karşılamış…

Silahlarını temin etmiş…

Terör eğitimi vermiş ve sonrada geçmiş karşıya verdiği emirlerin nasıl uygulandığına bakmıştı.

Bunu nerelerde yaptığını hepimiz biliyoruz.

Şimdi sıra kendisinde.

Terör Bumerang oldu

PKK’yı kurdu YPG’yi kurdu Deaş’ı kurdu Taliban’ı kurdu ve Afrika daki terör örgütlerini de kurdu.

Sürekli eylem yaptırıyor.

Sonra alçakça, başarısızlığının faturasın öderken masum insanların öldürülmelerini izliyor.

Ve terör artık kendini vurmaya başladı.

Deaş üstlenmiş Afganistan patlamalarını.

Besle kargayı osun gözünü.

Etme bulma dünyası…

Tabi ki kendi askeri de ölecek.

Bunu plânlayan da kendileri.

Yok öyle, ülkeye girip ortalığı yangın yerine çevirip sonra da masummuş gibi çekip geri gitmek.

Bırakmazlar adamın peşini.

Vururlar işte böyle.

Şu anda Afganistan da bir devlet yok.

Bir hükümet yok.

Bir lider yok.

Bir grup var.

Taliban her şeyi üstlenme amacında fakat güçleri birleştiremiyorlar.

Kaos peşlerini bırakmıyor.

Silahlarla her şeyi yapacaklarını sanıyorlar…

Yanlış yoldalar.

Şeriatla idare etmek, yönetmek, otorite sağlamak öyle bir çırpıda olacak şeyler değil.

Oturmuş, hakîm olmuş, huzur peyda olmuş ise Şer’i hükümleri devreye sokarsın ama şimdi bu mümkün değil.

Afganistan da şu an ne Şer’i hükümler ne demokrasi ne halkın iradesi hakim…

Sadece kaos var.

Ve bu kaostan faydalanan karanlık güçler var.

Yazık oluyor ölen masum insanlara ve Müslümanlara.