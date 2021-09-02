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Beşiktaş Yeni Malatyaspor’a Bileniyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla devam etti.

beşiktaş yeni malatyaspor’a bileniyor
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Beşiktaş Yeni Malatyaspor’a Bileniyor

HABER MERKEZİ

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından 5’e 2 ve top kapma çalışmaları yapıldı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına, bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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