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Beşiktaş Maçına FIFA Kokartlı Hakem

Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

beşiktaş maçına fifa kokartlı hakem
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Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemleri duyurdu. Yeni Malatyaspor’un Vodafone Park’ta 11 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de Beşiktaş’a konuk olacağı karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Emre Kargın. Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

11 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 Fatih Karagümrük – Adana Demirspor: Ümit Öztürk
17.00 Konyaspor – Altay: Erkan Özdamar
20.00 Beşiktaş – Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
20.00 Kayserispor – Kasımpaşa: Yasin Kol

12 EYLÜL PAZAR
17.00 Fenerbahçe – Sivasspor: Halis Özkahya
17.00 Çaykur Rizespor – Hatayspor: Halil Umut Meler
20.00 Göztepe – Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Trabzonspor – Galatasaray: Ali Palabıyık

13 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü – Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Alanyaspor – Giresunspor: Zorbay Küçük

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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