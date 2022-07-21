DOLAR

17,6690$% 0.35

EURO

18,0216% 0.48

STERLİN

21,1184£% 0.12

GRAM ALTIN

958,54%-0,16

ÇEYREK ALTIN

1.598,00%0,06

BİTCOİN

403691฿%-2.16457

Öğle Vakti a 12:38
Malatya AÇIK 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / Berk, “Hastane Değerlendirme Toplantısı” katıldı

Berk, “Hastane Değerlendirme Toplantısı” katıldı

Berk, “Hastane Değerlendirme Toplantısı” katıldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Berk, “Hastane Değerlendirme Toplantısı” katıldı

Malatya’nın yeni İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek, “Hastane Değerlendirme Toplantısı” düzenledi. Toplantıda sağlık tesislerinde sunulan hizmetlerin kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik sunumlar yapılarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu

Malatya’nın yeni İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek hastane hizmetlerinin ele alındığı “Hastane Değerlendirme Toplantısı” düzenledi.

Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk başkanlığında düzenlenen toplantıya, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi idarecileri ve birim sorumluları katıldı. Toplantıda, sağlık tesislerinde sunulan hizmetlerin kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik sunumlar yapılarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Hastanede daha iyi hizmet verilmesi için düzenlenen değerlendirme toplantısı soru cevap ile sona erdi. (İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Malatya’da 3 bin 272 araç trafikten men edildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.