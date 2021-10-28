Berber Ve Kuaförler 21 Ekim’e Hazırlanıyor

MUTLU SARIGÜL

Pandemi dolayısıyla ara verdikleri eğitimlere devam edeceklerini dile getiren Malatya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş, Malatya Estetik, Kozmetik, Kişisel Bakım Fuarı hazırladıklarını kaydetti.

Malatya Estetik, Kozmetik, Kişisel Bakım Fuarı’na hazırlanıyor. Malatya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası tarafından organize edilen ve 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuara, Türkiye ve dünyaca ünlü eğitmenler de katılacak. Dün Oda’da yaptığı basın açıklamasıyla fuarın tanıtımını yapan Malatya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş, Oda olarak yeniden bir etkinliğe imza atacaklarını söyledi.

“FUARIN DOLU DOLU GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

“Malatya’da Estetik, Kozmetik, Kişisel Bakım Fuarı yapmak için yaklaşık bir yıldır bir çaba sarf ediyoruz” diyen Başkan Toptaş, “Camia olarak böyle bir fuara ihtiyacımız olduğunu gördük. Bunun hazırlığını yaptık ve 31 Ekim’de 3 gün devam edecek bir fuarın açılışını gerçekleştireceğiz. Güzel bir fuar olacağını tahmin ediyoruz. Meslektaşlarımız için Türkiye’nin her ilinden gelecek kozmetikçiler, lazer cihazlarıyla, bakımlarla ilgili camiamızı ilgilendiren bir güzellik fuarı olacak. Biz bu fuarı daha da güzelleştirmek için eğitimler verdireceğiz. Oda olarak eğitimlere pandemi nedeniyle ara vermiştik. Şimdi de eğitime kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fuar Pazar günü saat 10.30’da açılacak ve akşam saat 20.00’a kadar devam edecek. Fuarımıza Malatya halkını davet ediyoruz. Fuarın dolu dolu geçeceğini düşünüyorum. Katılım ve eğitimler tamamen ücretsizdir” şeklinde konuştu.