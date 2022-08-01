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Anasayfa / Asayiş / Benzin istasyonunun marketinde hırsızlık

Benzin istasyonunun marketinde hırsızlık

Benzin istasyonunun marketinde hırsızlık
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Benzin istasyonunun marketinde hırsızlık

Malatya’da bir benzin istasyonuna ait marketin kasasından bin TL çalan şüphelinin hırsızlık anı, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

BOŞLUKTAN FAYDALANDI

Olay, Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, personelin çevre temizliği yaptığı sırada boşluktan yararlanarak benzin istasyonundaki markete giren zanlı, kasadaki yaklaşık bin TL’yi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KASADAN EKSİK ÇIKTI

Kasada eksik çıkması üzerine kamera görüntülerini izleyen iş yeri sahibi ilk tespitlerine göre, kasadan yaklaşık bin TL’nin çalındığını belirterek zanlıdan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin, hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

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