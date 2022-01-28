benzin istasyonunda park halindeki tır bomba gibi patladı

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır, bir benzin istasyonunun önüne geldiğinde adeta bir bomba gibi patlayıp alevli bir şekilde yanmaya başladı. Zamanında müdahale ile petrol istasyonuna sıçramadan söndürülen yangın, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, Manisa’nın Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesinde bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HB 5123 çekici plakalı tırıyla Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde ola Aziz T. (56), tırın arka lastiklerinden duman çıktığını görünce yol kenarındaki bir benzin istasyonuna durdu. Tır sürücüsü yangın tüpü ile yanan lastiklere müdahale etmeye çalışırken, tırda bir anda patlama meydana geldi. Alevli bir şekilde yanmaya başlayan tırın altında kalmaktan son anda kurtulan tır sürücüsü yaralanırken, olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan tıra müdahale ederken, yangın petrol istasyonuna sıçramadan kontrol altına alındı. Öte yandan patlamanın şiddetiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan tır sürücüsü Tuna, olay yerinde güvenlik önlemi alan emniyet ekiplerince hastaneye götürüldü. Hayati tehlikesi bulunmayan tır sürücüsü, Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, olay, benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, lastiklerinden duman çıkan tırın benzin istasyonuna gelerek park ettiği ve yangın tüpü ile lastiklere müdahale ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise tır sürücüsünün lastiklere müdahale ettiği sırada bir patlamanın meydana geldiği ve tırın alevli bir şekilde yanmaya başladığı görülüyor.