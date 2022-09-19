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Bentli göreve başladı

Bentli göreve başladı
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Bentli göreve başladı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Recep Bentli, rektörlük görevine başladı.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un 4 yıllık görev süresinin dolmasıyla yerine 3 gün önce Malatya Sağlık İl eski müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanmıştı.
Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Bentli’nin yeni görevine başladığı öğrenildi.
MTÜ web sitesinde yönetim bölümünde, Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ, Genel Sekreter Neşe Karakaş yer aldı. (İHA)

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