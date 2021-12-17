BELİRSİZLİK SÜRÜYOR!

Yeni Malatyaspor’da belirsizlik devam ediyor. Gidişat kümem düşmeye odaklanmış. Bu kadar olumsuz tablo var iken hala bu kadar sessiz kalınması hayra alamet değil.

Takımın hocası aklı dengesini kaybetmiş. Sportif direktör taraftarın ve oyucuların motivasyonunu bozan tarzda.

Oyuncularda öz güven sıfır seviyede. Sumudica’nın zamansız ve yersiz açıklaması sonrası tamamen öz güven kaybı yaşayan oyuncular müsabakaya odaklanmayan durumdalar.

Bu atmosferde takımın maç kazanması zor gibi gözüküyor. Yönetimin transfer tahtasını açması mümkün gibi gözükmezken hala bir adım atıp genel kurul kararı almamaları takımın nereye gittiğini kimse tahmin dahi edemez.

Rizespor karşısında alınacak muhtemel puan veya puanlar kısmen de olsa olumlu bir rüzgar estirir. Ancak alınacak mağlubiyet kaotik durumu iyice derinleştirir kanaatindeyim.

Asıl sıkıntı bu ilin seçilmiş vekillerinin sessiz kalması. Takım elden gidiyor ve üç yıl boyunca taraftarına çile çektiren bir başkan ve yönetim var hala bir adım atmamaları asıl sorun.

Açıkçası sahibi olmayan ve kaderine terk edilmiş bir Malatya var ortada.

Özellikle yaşatılan bu kötü tablo karşısında en fazla zararı görecek olan vekillerin sessiz ve duyarsız kalmaları gerçekten şaşılacak bir durum.

Hatırlıyorum da Efsane Malatyaspor’un çöküşüne benzer bir gidişat var. Devre arası geçilmeden radikal karalar alınmaz ise takımın kutrumla sı mümkün değil.

Tek ve kaçınılmaz olan genel kurul kararıdır. Şayet bu şanslarını kullanmazlar ise yolcu güle güle derim.

Son sözüm sayın vekiller ve belediye başkanlarına bu takım küme düşerse en büyük zararı siz görürsünüz benden söylemesi.