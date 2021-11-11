Belediyeye ait taşınmazlar kiraya verilecek!

Yeşilyurt Belediye Başkanlığı Belediyeye ait taşınmazların kiraya verileceğini duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Mülkiyeti Belediyemize ait Kaynarca Mahallesi 6063 Ada 1 Parsel’de bulunan Dükkan, İnönü Mahallesi Spor Kompleksi, Topsöğüt Mahallesi Futbol Sahası, Yakınca Mahallesi Voleybol ve Basketbol Sahası, Çilesiz Mahallesi Ziraat Sokak Spor Kompleksi, Suluköy Mahallesi Halı Saha, Çilesiz Mahallesi Karlık Sokak Kapalı Halı Saha ve Salkonak Mahallesi Halı Saha olmak üzere toplamda 8 Adet Taşınmaz, 26.10.2021 Tarih ve 883 Nolu Belediye Encümeni Kararıyla, 2886 Sayılı Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 3 (Üç) yıllığına ihale ile kiraya verilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ihalenin teklif açma tarihi 30 Kasım olarak belirtildi.

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