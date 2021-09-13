Belediyeye ait mazotu çalarken yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, yapılan çalışmalar şöyle:

“Nuriye Mahallesinde bir ikamette meydana gelen ikametten hırsızlık (200 dolar, 250 Euro, 10 Gr bilezik, 10 adet çeyrek altın, 3 yarım altın, 1 gramlık 18 altın, 3 adet yarım altın, 1 adet tam altın, 1 adet künye bilekliği) olayının şüphelisi L.S. ticari taksi ile Mersin iline giderken Osmaniye ili Bahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine aldırılmış, şüpheli tahkikat için ilimize getirilmiştir. Şüphelinin yapılan üst aramasında 1 adet bilezik, 5 adet yarım altın,7 adet çeyrek altın,8 adet gr altın,1 adet bakır renkli bileklik,4 adet altın kolye ucu, 1 adet küpe, 1 çift küpe, 1 adet altı taşlı yüzük, 1 adet tuşlu telefon, 100 dolar, 5 Euro, 540 TL para elde edilmiş tahkikata başlandı.

Yakınca Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi’ne ait asfalt şantiyesinde meydana gelen işyerinden-kurumdan hırsızlık konusu ile ilgili şantiye amiri tarafından şantiye çalışanı bir kişiye ait aracın bagaj kısmında ve arka koltuğunda dolu vaziyette toplam 10 adet bidonda toplam 300 litre mazotun görülmesi üzerine konu ile ilgili şüpheli iki şüpheli, adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Müşteki S.D., eski kız arkadaşı H. A. ile uzun süredir görüşmediğini ancak A. U. G. isimli şahsın kendisini arayarak bahsi geçen bayan şahsın sevgilisi olduğunu ve kendisini tehdit ederek kendisine 7 bin TL değerinde senet imzalattığını beyan etmiştir. Yapılan çalışmada olayın şüphelisi A. U. G. isimli şahıs imzalatılan Senet ile birlikte alınmış olup konu ile ilgili tahkikata başlandı.” (Bülten)