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Anasayfa / Ekonomi / Belediyeye ait araçlar ihale yoluyla satılacak!

Belediyeye ait araçlar ihale yoluyla satılacak!

Malatya Yeşilyurt Belediyesine ait araçların ihale yoluyla satılacağı duyuruldu.

belediyeye ait araçlar ihale yoluyla satılacak!
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Belediyeye ait araçlar ihale yoluyla satılacak!

Malatya Yeşilyurt Belediyesine ait araçların ihale yoluyla satılacağı duyuruldu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Mülkiyeti Belediyemize ait 44 EL 580,44 EV 706,10 YB 013, 44 FR 286,44 KR 718, 10 YB 005 plakalı araçlar encümenin 16.09.2021 tarih ve 767 Sayılı kararı gereğince aşağıdaki çizelgede belirtilen ve mülkiyeti belediyemize ait 6 adet aracın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif Usulü ile ayrı ayrı satışı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi ise 21 Ekim olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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