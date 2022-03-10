belediyenin reklam vergisi dayatmasına sprey boyalı tepki

Manisa’nın Kula ilçesinde belediye tarafından esnafların reklam vergisi ödemesi konusundaki dayatmaya esnafların tepkisi sürüyor. Bazı esnaflar işyerlerinin reklamlarının bulunduğu tabelaları sökerken, bazı esnaflar da işyerlerinin camlarında asılı tabelaları sprey boya ile boyayarak kapatmaya çalışıyor.

Kula Belediyesi tarafından esnafların reklam vergilerini ödeme konusundaki dayatma, Kula’da gündem olmuş durumda. Belediye görevlileri ile zabıta personelleri, işyerlerine tek tek giderek, esnafların reklamlarının bulunduğu tabelaların ölçüsünü alıp işlem yapmaya başladı. Geçmiş yılların reklam vergileri de eklenerek esnafların ödemesi için borç kağıdı gönderilirken, geçmiş yıllarda 2 metrekarenin altında olan reklamlardan vergi alınmayacağı söylenmesine rağmen, son günlerde iş yerlerinde bulunan bütün reklamlara vergi kesilmeye başlandı. Kulalı esnaflar da çözümü, reklamları yok etmekle buldu. Çoğu esnaf iş yerlerinin isimlerinin yazdığı reklam tabelalarını sökerken, bazı esnaflar da işyerlerinin camlarında bulunan reklamları sprey boyayla kapatmakta çözüm aradı.

Kula Belediyesi yetkilileri ile zabıta personellerinin daha önce 2 metrekare altındaki reklamlardan vergi alınmayacağını söylediğini, 2 metrekareden büyük olan reklamlara vergi ödemeye razı olduklarını dile getiren esnaf Halil Kurt, belediye görevlilerinin iş yerine gelerek bütün reklamlara vergi kesileceğini söylediğini ve bu sebeple reklamları sprey boyayla kapattığını söyledi. Son günlerdeki zamlarla zararına işyeri çalıştırdıklarını dile getiren ve buna rağmen belediyenin hiçbir fedakarlık yapmadığını söyleyen Kurt, “2009 yılından bu yana Kula’da ambalaj satışı yapıyorum. İlçeye bağlı Dereköy Mahallesi’nde ikamet ediyor, her gün oradan ilçeye gelip gidiyorum. Aynı zamanda manavcılık yapıp hayvancılıkla uğraşıyorum. Daha önce belediye görevlileri gelip 2 metrekareye kadar olan reklamlardan vergi almayacaklarını, 2 metrekareden büyük reklamlara ödeme alacaklarını söylemişlerdi. Bizde razı olmuştuk tabii ki. Reklam yapıyorsak parasını ödeyelim. Ancak bugün zabıta arkadaşlar geldiler, yarım metrekare bile olsa reklam vergisi alacaklarını söylediler. Ülkemizde zaten zamlarla ilgili belirli sıkıntıları mevcut. Biz buna boyun büküyoruz ve şuan zararına poşet satıyorum, vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Amma velakin belediyemiz bunun farkına varamamış hala daha. Biz esnaflar olarak böyle fedakarlık içerisindeyiz. Ancak belediyemiz bu fedakarlığı gösterememektedir. Bu reklamları nasıl iptal edeceğimi sordum zabıta arkadaşlara. Üzerini boyayarak olabileceğini söylediler. Diğer esnaf arkadaşlar çerçevesini kesti, bazısı kağıtla kapatıyor, bazısı da boyayla kapatıyor. Bende bu şekilde boyayla kapattım reklam olan kısımları. Allah razı olsun hepsinden, böyle çok güzel bir görünüm sağladılar gördüğünüz gibi. İlçemiz adına bu görüntü sadece burada değil, diğer esnaflarımızda da olunca ne kadar hoş duracak merak ediyorum.” dedi.