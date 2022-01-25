belediyenin kar tedbiri, bodrum’da mağduriyetleri önledi

Bodrum’da dün gece geç saatlerde başlayan kar yağışı nedeniyle Bodrum Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.

Olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının hayatı etkilememesi için Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından bir dizi önlemler alındı. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün koordineli çalışmalarına birçok personel ve araç katıldı. Belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sayesinde olumsuz bir olay yaşanmadı. Yalıkavak – Dağbelen yolunda karda mahsur kalan bir vatandaş kurtarılarak Yalıkavak merkeze bırakıldı. Kar yağışının ve buzlanmanın yoğun olarak yaşandığı Mumcular, Etrim, Çamlık, Dağbelen, Yalıçiflik, Yokuşbaşı, Gümbet, Yalıkavak ve Bodrum merkez mahallelerde tuzlama ve küreme çalışmaları devam ediyor. İlçe genelindeki kar küreme ve tuzlama çalışmalarında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.