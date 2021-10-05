2021 yılı için 571 proje bulunuyor

2021 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda Malatya’nın genel yatırım değerlendirmesi yapıldı. Yatırımların anlatıldığı toplantıda 2021 yılında 571 projenin yer aldığı belirtildi. Projelerin Malatya’ya katma değeri ise 8 milyar 421 milyon TL.

BELEDİYELER PROJELERDE İKİNCİ SIRADA

Kongre Kültür Merkezinde gerçekleşen İl Koordinasyon Toplantısı’nda konuşan Vali Aydın Baruş, uygulamaya alınan projelerde kamu kurum ve kuruluşlarının öne çıktığını söyledi. Toplam 571 projenin 400’ü kamu kurumları tarafından faaliyete alınırken kalan 171’i ise belediyeler tarafından yürütüldü.

MALATYA’TA KATKISI 8 MİLYAR TL

2021 yılında genel olarak 120’si gerçekleşen projelerin 314’dü de devam ediyor. 88 proje ihale aşamasında kalırken; 3’ü tasfiye edilip, kalan 46’sı da çeşitli nedenlerden dolayı gerçekleştirilemedi. Toplam 571 projenin Malatya’ya katma değeri ise 8 milyar 421 milyon 727 bin TL olarak açıklandı.

2021 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Aydın Baruş Başkanlığında Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Baruş, 2021 yılı yatırım programında 571 projenin yer aldığını belirtti.

2021 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Aydın Baruş Başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Baruş’un 2021 yılı 4. Dönem itibariyle Malatya’daki kamu yatırımlarının genel değerlendirilmesini yapmasının ardından bölge müdürlükleri, belediyeler ve diğer kurumların yatırımları ile sunumlarına geçildi.

Kongre Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya Vali Aydın Baruş, ilçe kaymakamları, büyükşehir belediyesi yetkilileri, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri daire müdürleri katıldı.

571 PROJE

2021 Yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının genel yatırım değerlendirmesini yapan Vali Aydın Baruş, ilimize yapılan yatırımları şu şekilde açıkladı:

“İlimizin 2021 Yılı Yatırım Programında toplam 571 proje yer almaktadır. Uygulanan yatırım projelerimizin 400 adedi yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımıza aittir. Belediyelerimiz tarafından yürütülen yatırım projesi sayısı ise 171 adettir. 2021 yılı yatırımlarımızı yatırımcı kamu kuruluşlarımıza göre, belediyelerimize göre ve genel olarak değerlendirecek olursak;

Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımızın yatırımları; Proje sayısı 400, toplam proje tutarı 6 milyar 663 milyon 302 bin TL, 2021 yılı ödeneği 1 milyar 112 milyon 154 bin TL, 2021 yıl harcaması 572 milyon 767 bin TL, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 52.

Belediyelerimizin 2021 yılı yatırımları; proje sayısı 171, toplam proje tutarı 1 milyar 758 milyon 424 bin TL, 2021 yılı ödeneği 1 milyar 345 milyon 666 bin TL, 2021 yılı harcaması 357 milyon 54 bin TL, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 27.

İlimizin 2021 yılı toplam kamu yatırımları (yerel yönetim yatırımları dâhil); proje sayısı 571,

toplam proje tutarı 8 milyar 421 milyon 727 bin TL, 2021 yılı ödeneği 2 milyar 457 milyon 821 bin TL, 2021 yıl harcaması 929 milyon 821 bin TL, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 38.

2021 yılında genel olarak projelerimizin; 120 adedi tamamlanmış, 314 adedi devam etmekte,

88 adedi ihale aşamasında, 3 adedi tasfiye edilmiş, 46 projeye de çeşitli nedenlerle başlanamamıştır.

Toplam kamu yatırım projelerimizin sektörlere göre dağılımı; diğer kamu hizmetleri sektöründe 155, enerji sektöründe 82, tarım sektöründe 74, eğitim sektöründe

71, ulaştırma sektöründe 64, konut sektöründe 44, kültür- turizm sektöründe 38,

sağlık sektöründe 27, madencilik sektöründe 3, imalat sektöründe 13 proje yer almaktadır.

2021 yılı kamu yatırım ödeneklerimizin sektörlere göre dağılımı ve toplam ödenek içindeki oranları;

Diğer kamu hizmetleri: 1 milyar 311 milyon 730 bin TL (yüzde 53)

Ulaştırma sektörü ödeneği: 365 milyon 135 bin TL (yüzde 15)

Eğitim sektörü ödeneği: 243 milyon 170 bin TL (yüzde 10)

Sağlık sektörü ödeneği: 143 milyon 542 bin TL (yüzde 6)

Kültür-turizm sektörü: 144 milyon 840 bin TL (yüzde 6)

Enerji sektörü ödeneği: 106 milyon 401 bin TL (yüzde 4)

Tarım sektörü ödeneği: 118 milyon 674 bin TL (yüzde 5)

Madencilik+İmalat+konut sektörü: 24 milyon 325 bin TL (yüzde 1) olarak gerçekleşmiştir.”

ŞÜKRAN MALKOÇ