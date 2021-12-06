Belediye ve esnaf arasında buzlar eridi mi?

Malatya’yı adeta ikiye bölen Yeni Şire Pazarı taraflarından olan esnaflar Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile beraber Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Yaka Mahallesi’ne yapılması planlanan Yeni Şire Pazarı’na yapılacak olan dükkanların pahalı olmasını gerekçe göstererek kazan kaldıran Şire Pazarı esnafı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile buluştu.

Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen görüşmeye Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, MİM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülbüloğlu da katıldı.

Yıllardır özlem duyulan bir projenin hayata geçirildiğini belirten MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, “Yıllardır özlemi duyulan böyle bir projeyi hayata geçirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir proje hazırlanmış projeyi ilk günden itibaren takip ediyoruz ve gerçekten güzel bir proje hazırlanmış” dedi.

MİM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülbüloğlu ise hazırlanan projenin Malatya ve Şire Pazarı Esnafı için çok güzel bir proje olduğunu belirterek projenin hayata geçirilmesinde büyük emekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

“SON YILLARDAKİ EN PRESTİJLİ PROJE”

Kayısının bugün dünyanın en prestijli ürünü olduğunu belirten Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan,“Bugüne kadar bu projenin hayata geçirilmesi ile ilgili olarak gelmiş olduğumuz noktaya kadar vermiş olduğunuz destek, gayret ve iyi niyetten dolayı teşekkür ediyorum. Şire Pazarı ve Buğday Pazarı esnafı kadirşinastır. Mevcut hizmet vermiş olduğumuz alanın yetersizliği noktasında hemfikiriz. İlk müracaatımızda da bunu ifade etmiştik. Uzun yıllardır böyle bir ihtiyaç olduğunu her fırsatta dile getirmiştik. Bugün dünyanın en prestijli ürünü olan kayısının böyle bir alanda hizmet vermesinin doğru olmadığını ifade etmiştik. Malatya’nın en önemli ve son yıllardaki en prestijli projelerinden biridir ” dedi.

Şire Pazarı ve Buğday Pazarı yapımı noktasında Oda ve Dernek Başkanlarının o dönemde taleplerinin olduğunu belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Şire Pazarı ve Buğday Pazarı’nın görünümü ve işlevi hakikaten Malatya’mıza yakışır bir durumda değildi. O dönemde yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde yeni Şire Pazarı ve Buğday Pazarı’nın yapılması noktasında Oda Başkanlarımızın talepleri olmuştu. Büyükşehir Belediyesi olarak Şire Pazarı ve Buğday Pazarı yapmak üzere 335 dönüm bir alan planladık. Belirlenen bu alanın hemen altında Kuzey Çevre Yolu üst kısmında ise Kuzey Kuşak Yolu geçen bu alanın yeni bir alt merkez oluşturulması noktasında hem de Şire Pazarı esnafımızın sağlıklı bir ortamda işlerini yapmaları için böyle bir alanın uygun olacağını ilgili arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonrasında kararlaştırdık” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)