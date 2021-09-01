Belediye FM: Kendin Çal Kendin Dinle

BEYZA NUR GÜL

Malatya Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Pazartesi günü kendi bütçesi ile kurmuş olduğu radyoda ilk yayınını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan radyonun ilk yayınını sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. Gürkan’ın paylaşımında, “Malatya’nın sesi olan radyomuzda #30AğustosZaferBayramına özel ilk yayınımızı yaptık” ifadelerine yer verildi.

Yayın hayatına geçen radyo kanalı için ise radyocular tepkiliydi. Malatya Radyocular Derneği (RADER) Başkanı Sinan Cavlak kapalı devre radyo yayıncılığının sınırları olduğunu söyleyerek, “İfadelere göre kapalı devre radyoculuk olacak. Tabiat parkı içerisinde ve anladığımız kadarıyla Belediyenin sosyal tesislerinde ve internet üzerinden bunu yapmak istiyorlar. Ama daha önce kapalı devre yayın sistemi için RTÜK’e ait bir yürütme vardı bu kaldırıldı. Ve onunda sınırları vardı. Güvenlik, eğitim ve turizm için yapılabilirdi. Yani Selahattin Gürkan’ın hitaplarını içeren bir sistem olamaz. İkincisi de çok pahalı bir sistemdir. Selahattin Gürkan’ın belediyenin kasasından ulusal kanallara ekranlara çıkmak için ödediği miktardan bile daha fazla olur. Orada da her m2 için lisanslamaya ihtiyaç var. Yani şu an böyle bir yönteme başvurulursa hangi alanda yayın vereceklerse o alanın tamamının yıllık lisanslama ile 4-5 meslek birliği tarafından lisanslanması gerekiyor. Şimdi bunlarda diyor ki isteklerin olacağı şarkıların yayınlanacağı bir yayından bahsediyorlar” dedi.

Kapalı devrenin, bir bölgede değil birden fazla bölgede yayını vermeyi amaçladığını söyleyen Cavlak, “Mesela sizin şubeleriniz vardır ve müzik sistemi ile donatmak istiyorsunuzdur. Bütün marketlerde aynı müzik yayınlanır. Bunların ne yaptıkları belli değil. Bir dönem Esenlik demiş ki ‘’Biz marketlerde bu sistemi kuralım” gelmiş teklif vermişler. Ben onlara da söyledim bu müzik sistemi olabilir lisanslamanızı yaparsınız ortak bir şekilde müziğinizi verebilirsiniz. Ama belediye işi iyice karıştırıyor. Bunu8n adına radyo diyor genel bir yayın yapmak istiyor Malatya’nın sesi diyor müzik yayınlamak istiyor” değerlendirmesinde bulundu.

“BELEDİYENİN KASASINDAN EN AZ 700-800 BİN ÇIKAR”

Kapalı devre yayıncılığın fiyatının pahalı olduğunu ifade eden Cavlak, “Kapalı devrede fiyat alana göre değişebilir. Belediyenin sosyal tesislerinde yayın yapmak isterlerse bu 700-800 bini bulabilir. Ne kadar m2 ye yayın verilebileceği ile alakalıdır. Ve bu sadece müzik yayını. Belediyenin çok fazla tesisi var bu fiyat artar” dedi.

MİLLET SİZİN PROPAGANDANIZI DUYMAK ZORUNDA DEĞİL!

DANIŞMANLAR, “YEŞİLYURT YAPAMADI,BİZ YAPIYORUZ” DEMEK İSTİYOR

Bu konuya karşı olduklarını söyleyen Cavlak, şöyle devam etti:

“Belediye kendi propagandasını oluşturuyor. Şimdi siz gittiniz ve bir sosyal tesiste oturdunuz. Orada sürekli belediyenin ve Selahattin Gürkan’ın propagandası yapılıyor olacak. Normal bir vatandaşsınız gitmişsiniz belediyenin sosyal tesisinde çay kahve içiyorsunuz. Bu doğru olabilir mi? Millet sizin propagandanızı duymak zorunda değil. Üstelik milletin parası ile bunu yapacaksınız. Beni aradılar ne olmalı diye. Evet, çok güzel düşünmüşsünüz bir radyo koymuşsunuz oraya dedim. Orayı radyo sahnesi yaparsınız, Malatya Radyo Sahnesi dersiniz normal sahnelerde olduğu gibi tiyatro olur müzik gösterisi olur iyi bir ses sistemi ile yapılır dedim. Biz de bunu destekleriz dedim. Ama olay daha farklı. Danışmanlar ‘Bakın biz radyo yayını yapabiliyoruz. Yeşilyurt radyoculuğu yapamadı biz yapıyoruz’ demek için böyle bir şey yaptılar sanırım. Bu sadece radyoculuk oyunudur başka bir şey olamaz.”