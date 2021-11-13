“Belediye başkanlığı veya vekillik aklımda yoktu”

ŞÜKRAN MALKOÇ

BUSABAH TV’ye konuk olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, özel hayatı ve siyasetle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Güder siyasete ilk başladığı dönemde hedefleri arasında belediye başkanlığı yada vekilliğin olmadığını belirtti.

Didem Barut’un hazırlayıp sunduğu Soru Yorum programına konuk olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, samimi sohbetiyle kendisi belediye başkanlığına götüren süreci ilk kez anlattı.

“DEDEMİ BABA BİLDİM”

1968 doğumlu olan belediye başkanı Osman Güder, ortaokuldan mezun olana kadar elektrik olmadığını şu sözlerle ifade etti:

“Eski yıllar çok zor yıllardı. Ortaokulu bitirdikten sonra bizim yaşadığımız yere elektrik geldi. Ama o şartlara rağmen okuduk. Evin en büyük çocuğu olmanın avantajlarını da dezavantajlarını da yaşadım. Bizim zamanımızda babaların çocuklarını sevmesi ayıptı. Ben hep dedemi baba bildim. Okuma yazmayı askerlikte öğrenen bir baba ve hiç okuma yazma bilmeyen bir annenin çocuğuydum. Üstelik çevrede bizi yönlendirecek kimsede yoktu. Okumak ayrıcalıktı. Üniversite sınavından sonra tercihlerimi yaptım. Hep mühendis olmak istemiştim ama arkadaşımın hatırı için veterinerlik yazdım tercih listeme ve veterinerlik geldi. İstemeden okudum. Şimdiki düşüncem olsa sözel bir bölüm tercih ederdim.”

Evlilik hayatıyla ilgilide önemli açıklamalar yapan Güder eşi Yıldız hanımla aralarındaki yaş farkına değinerek, “Eşimin ağabeyi yakın arkadaşımdı ve çok iyi, muhteşem bir insandı. Yuva kurmak istiyordum ve kardeşi olduğu öğrenince hemen istemeye gittik, niyetimiz ciddiydi. Hanım yaş farkı nedeniyle istemedi aslında evlenmeyi. Ağabeyleri yani kayınlarımın ısrarıyla evliliğimiz gerçekleşti” dedi.

“ERBAKANCI BİR AİLEM VARDI”

Siyasete başladığı dönemlerden de bahseden Güder, “Üniversite yıllarından beri siyasetle ilgileniyordum. Çocukluğumdan beri Erbakancı bir ailenin içinde yetiştim. Refah Partisi’nin ve Fazilet Partisi’nin kapatılması biraz daha beni siyasete itti. O dönemde yani 94 yılında Tayyip Erdoğan bir semboldü. Türkiye’de yaptığı belediyeciğiyle birçok şeyin değiştiğini görüyorduk. Sonrasında da 28 Şubat sürecinin yaşanması ve yasakların olması beni pasiften aktif siyasete geçirdi” dedi.

“ERDOĞAN’IN YAPTIKLARINA VE KARAKTERİNE HAYRANDIM”

İlk günden itibaren AK Parti’nin teşkilatlanma sürecinde yer aldığını ve il yönetimine yedekten girdiğini söyleyen Güder, “MAŞTİ açıldığı zaman Erdoğan misafir olarak Malatya’ya geldi. O gün Malatya’daki insanlar sel gibi Erdoğan’ı görmeye gittiler. Kendisiyle beraber İstanbul’un nasıl değiştiğini gördükçe, karakterini gördükçe hayranlığım oluştu. İlerleyen zamanlarda Ali Osman Başkurt’la Malatya teşkilatı kuruldu. Bende yedekten yönetimde yer almak istedim çünkü ticaretle uğraşıyordum, zaman ayıramam diye düşünüyordum. Çok zaman geçmeden yedekten asıla geçtim. 2002 Kasım seçimlerinden sonrada Cumhurbaşkanımızın iktidara gelmesi hepimizde heyecan uyandırdı. Siyasette aktif rol almaya başladım ama belediye başkanlığı yada vekillik düşünmedim. Çalıştığımda başarılı olmak istiyordum sadece. Siyasette kesin gözüyle bakılmaz. Her çalışmanın bir semeresi vardır. Ben belediye başkanı olmadan önce Battalgazi’de Selahattin Gürkan vardı. İlk düşüncemiz elbette Gürkan devam ederse bizde partinin verdiği görevde yer alacaktık. Ancak Gürkan Büyükşehir için aday olunca Battalgazi adaylığı bana düştü” ifadelerini kullandı.

“GÖREVE GELİNCE İLK HEDEFİM…”

Belediye başkanlığı görevine başlamadan önce Battalgazi ile ilgili hedefleri olduğunu söyleyen Osman Güder ilk hedefini şu sözlerle anlattı:

“İnsanlar arasındaki adaletsiz gelişim farkını ortadan kaldırmayı hedefledim. Çevreyolu altı, çevreyolu üstü kavramları vardı. Çevreyolu altındaki insanlar kalite olarak muhteşem insanlar. Sadece gelir kaynakları düşük, tek fark bu. Bu insanlar bu yaşamı hak etmiyorlardı. Onların kaliteli yaşamaları için gelişmişlik farkını kaldırmak gerekiyor. Yoksa insanlar birbirine düşman olur. Bizlerin görevi bunu ortadan kaldırmak.”

Güder, Barut’un “Siyasete devam edecek misiniz?” sorusuna ise, “Kurumlarda, içindekilerin de ara ara yenilenmesi gerekiyor. Bize ne görev verilirse yaparız. Koşullar şartlar bizi nerede tutarsa orada oluruz. İnsanlar verimsiz olduklarını hissedince başka insanlara yer verebilme erdemliğini göstermesi lazım” şeklinde cevap verdi.