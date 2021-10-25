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Belediye Başkanının İçinde Olduğu Otomobil Kaza Yaptı: 1 ölü, 2 yaralı!

Konya’nın Tuzlukçu İlçe Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa’nın da içerisinde bulunduğu otomobilin Akşehir ilçesi yakınlarında kaza yapması sonucu araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, başkan ve sürücü yaralandı.

belediye başkanının i̇çinde olduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı!
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Belediye Başkanının içinde olduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı!

Konya’nın Tuzlukçu İlçe Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa’nın da içerisinde bulunduğu otomobilin Akşehir ilçesi yakınlarında kaza yapması sonucu araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, başkan ve sürücü yaralandı.

Kaza, Akşehir Antalya Yolu Engili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atilla Özsoy yönetimindeki 06 FV 5047 plakalı otomobil, seyir halinde olan R.U. (37) yönetimindeki 42 YF 252 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobilin bulunan yolculardan Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, araç şoförü Atilla Özsoy kazayı yaralı atlatırken, diğer yolcu Abdullah Azmi Uyar kaza yerinde hayatını kaybetti. Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Başkan Akbuğa’nın kolunun kırıldığı, Atilla Özsoy’un ise kazayı hafif sıyrıkla atlattığı öğrenildi. Her iki yaralının da geceyi hastanede geçirecekleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Belediye Başkanı Akbuğa’dan kaza paylaşımı
Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa geçirdiği kaza ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Akşehir’de geçirmiş olduğumuz trafik kazasından birkaç kırıkla kurtuldum. Aynı araçta bulunduğum kardeşimiz Abdullah Azmi Uyar kazada hayatını kaybetti. Azmi kardeşime Allah’tan rahmet değerli ailesine başsağlığı dilerim. Telefonlara bakamıyorum. Arayıp soranlara teşekkür ederim.

aw449610 01

(İHA)

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