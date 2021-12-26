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Belediye Başkanı hesabından paylaştı, savcılık harekete geçti

belediye başkanı hesabından paylaştı, savcılık harekete geçti
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Belediye Başkanı hesabından paylaştı, savcılık harekete geçti

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki çöp konteynerini ateşe veren şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Milli servete bile bile zarar vermek hainliktir” diyerek tepki gösterdi.

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Olayın ardından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “22.12.2021 tarihinde saat 19:00 sıralarında, 6 Eylül Caddesi’nde bulunan İnegöl Belediyesine ait çöp konteynerine yanıcı madde koyan ve konteynerin kullanılmaz hale gelmesine neden olan şahıs/şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen Yakarak Kamu Malına Zarar Verme suçundan soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şahıs veya şahısların kimlik bilgilerinin tespiti, yakalanarak gözaltına alınması için emniyet birimlerine gerekli talimatlar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.(İHA)

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