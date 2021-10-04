Beklenen son, BUZ GİTTİ!

Süper Lig’de 8.haftada sonunda evinde Atakaş Hatayspor’a 2-0’lık skorla mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’da teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrıldı. Sarı siyahlılar, Buz yönetiminde 8 haftalık süreçte 2 galibiyet, 6’da mağlubiyet yaşarken, üst üste 5 maç kaybetti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Ligin 8.haftasında evinde Hatayspor’a 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da beklenen son gerçekleşti. Üs üste 5.mağlubiyetini alan sarı siyahlılarda, takımın teknik patronu İrfan Buz ile yollar ayrıldı. Buz, sosyal medya hesabından “Yeni Malatyaspor’da bugüne kadar birçok kırılma anında tarifsiz duygular yaşadım” açıklamasını yaptı.

Yeni Malatyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve kıymetli ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

“BİÇOK KIRILMA ANINDA TARİFSİZ DUYGULAR YAŞADIM”

Yeni Malatyaspor ile yolları ayrılan teknik direktör İrfan Buz, sosyal medya hesabından, “Evim olarak gördüğüm Yeni Malatyaspor’da bugüne kadar birçok kırılma anında tarifsiz duygular yaşadım. Şanlı armamızla çok önemli başarılar yaşamış olmak benim için gurur verici. Zor zamanlarda ekibimle birlikte kulübümüz için elimizi taşın altına sokmaktan çekinmedik. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde üzerimize düşen sorumluluğu, karşılığını düşünmeden Malatya’mız için yerine getirdik. Devamında da yeni sezon için çok büyük bir şevk ile çalışmalarımızı sürdürdük. Ancak sonuçlar hedeflediğimiz gibi olmadı. Kulübümüzle sözleşmemizi karşılıklı olarak sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Gerek sezon başı sürecinde, gerekse sezon başlangıcı itibariyle bugüne kadar desteklerini esirgemeyen başta başkanımız olmak üzere yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz, futbolcu kardeşlerim ve büyük Yeni Malatyaspor taraftarı olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin” paylaşımını yaptı.

İRFAN BUZ’UN KARNESİ

2020-2021 sezonunda 31.haftada Hamza Hamzaoğlu’ndan boşalan koltuğu devralan İrfan Buz, 12 karşılaşmada 14 puan toplayarak, takımın Süper Lig’de yoluna devam etmesini sağlamıştı. Kulüple bir yıllık yeni bir anlaşma imzalayan Buz, bu sezon şuana kadar oynadığı 7 karşılaşmada takımına 6 puan kazandırabildi. Tecrübeli teknik adam, 2021-2022 sezonunda takımının başında çıktığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 6’da mağlubiyet yaşadı.